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Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве
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    Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

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    Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

    Киев, 4 мая. «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) подала заявку на проведение шествия в Киеве 9 мая. В День Победы украинские радикалы намерены провести в шествие, целью которого является «общественное патрулирование улиц для предотвращения акции «Бессмертный полк» в центре Киева», передает РИА Новости.

    В киевской мэрии также зарегистрированы заявки от несколько гражданских организаций и ряд политических партий, которые планируют провести свои акции 9 мая. Предполагается, что во время этих акций ветераны пройдут маршем по Киеву и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.

    Стоит отметить, что о планах помешать проведению акции «Бессмертный полк» заявила не только «Организация украинских националистов». Накануне глава украинской неонацистской организации «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский призвал украинских радикалов выйти 8 и 9 мая с портретами «дедов и прадедов» из дивизии СС «Галичина».

    Автор: Алексей Громов
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