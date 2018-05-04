Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

Киев, 4 мая. «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) подала заявку на проведение шествия в Киеве 9 мая. В День Победы украинские радикалы намерены провести в шествие, целью которого является «общественное патрулирование улиц для предотвращения акции «Бессмертный полк» в центре Киева», передает РИА Новости.

В киевской мэрии также зарегистрированы заявки от несколько гражданских организаций и ряд политических партий, которые планируют провести свои акции 9 мая. Предполагается, что во время этих акций ветераны пройдут маршем по Киеву и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.

Стоит отметить, что о планах помешать проведению акции «Бессмертный полк» заявила не только «Организация украинских националистов». Накануне глава украинской неонацистской организации «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский призвал украинских радикалов выйти 8 и 9 мая с портретами «дедов и прадедов» из дивизии СС «Галичина».