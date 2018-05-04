«Лучше не пробовать!»: в Совфеде предупредили ОУН о последствиях акции на Крымском мосту

Москва, 4 мая. Россия расценит любые акции украинских националистов из ОУН на Крымском мосту как вражеское вторжение и примет жесткие меры. Об этом в пятницу заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение. Они будут жестко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются. Лучше не пробовать!», — предупредил сенатор.

Напомним, что ранее лидер запрещенной в России группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на Крымском мосту. По его словам, радикалы намерены вывесить баннер с надписью «Крым — Украина» или же с одним из экстремистских лозунгов.

Власти Крыма уже заявили, что не допустят этого. В Симферополе украинским националистам предложили провести свою акцию у стен бундестага, поскольку Украина стремится именно в Европу.