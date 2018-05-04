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«Лучше не пробовать!»: в Совфеде предупредили ОУН о последствиях акции на Крымском мосту
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    «Лучше не пробовать!»: в Совфеде предупредили ОУН о последствиях акции на Крымском мосту

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    «Лучше не пробовать!»: в Совфеде предупредили ОУН о последствиях акции на Крымском мосту

    Москва, 4 мая. Россия расценит любые акции украинских националистов из ОУН на Крымском мосту как вражеское вторжение и примет жесткие меры. Об этом в пятницу заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение. Они будут жестко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются. Лучше не пробовать!», — предупредил сенатор.

    Напомним, что ранее лидер запрещенной в России группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на Крымском мосту. По его словам, радикалы намерены вывесить баннер с надписью «Крым — Украина» или же с одним из экстремистских лозунгов.

    Власти Крыма уже заявили, что не допустят этого. В Симферополе украинским националистам предложили провести свою акцию у стен бундестага, поскольку Украина стремится именно в Европу.

    Автор: Антон Соколов
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