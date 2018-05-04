Страсти по «Нобелевке»: домогательства, «слив» инсайдов и никакой литературы

Нобелевская премия по литературе в 2018 году, впервые за 75 лет, вручаться не будет из-за… секс-скандала. Непосредственным «виновником торжества» оказался муж члена жюри, поэтессы и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Против 71-летнего Жан-Клода Арно выдвинули обвинения 18 женщин. Якобы со стороны Арно имели место сексуальные домогательства и даже изнасилования.

Сотрудник заметной шведской газеты Dagens Nyheter Матильда Густафсон провела целое расследование, которое выявило, что харассмент Арно якобы практиковал просто в промышленных масштабах. Его мужское внимание привлекали члены академии, лауреаты Нобелевской премии по литературе, их жены, дочери и родственницы.

Кроме этого, Арно разглашал имена уже выбранных лауреатов Нобелевской премии — Гарольда Пинтера, Эльфриды Елинек, Светланы Алексиевич. По мнению автора расследования, виновник мог получать деньги за «слив» инсайдов.

Его супругу Густафсон также предлагает привлечь к ответственности за то, что она выделяла бюджетные средства на различные проекты мужа.

Смешная история

Этот скандал грозит окончательно подорвать престиж Нобелевской премии, и без того шатающийся после многочисленных обвинений в политизированности и ангажированности. Еще относительно недавно статус обладателя премии значил многое: если говорить о писателях, то тиражи лауреатов взлетали, а сам автор становился желанным гостем на телевидении и на всевозможных приемах. Сейчас же имена тех, кому присудили премии, мало кто вспомнит без использования поисковика.

По мнению писателя Сергея Лукьяненко, то, что секс-скандал привел к отмене вручения премии в этом году, достаточно нелепо. Свое мнение на этот счет он изложил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Хотелось бы мне понять, каким образом аморальность поведения мужа одной из членов жюри должна влиять на присуждение или неприсуждение Нобелевской премии, — выразил недоумение Лукьяненко. — Это, как говорится, из совершенно разных опер. Только в антисоветских анекдотах рассказывалось, что «данный товарищ не достоин быть писателем, потому что у него плохой моральный облик».

Все это смешная история, добавил фантаст.

«Я бы расстроился, если бы Нобелевская премия по литературе действительно что-то значила. Но поскольку она в основном выражает некие модные на данный момент социально-политические тренды, то если ее не присудят — то и ничего страшного, и бог с ней», — отметил Лукьяненко.

За неимением других русофобов...

Писатель Эдуард Лимонов полагает, что Нобелевская премия по литературе с самого начала вызывала множество вопросов и авторитетной не была никогда.

«Люди просто не задумываются, непрофессионально смотрят, — объяснил он в беседе с ФАН. — В 1933 году вся Европа была уверена, что премию дадут нашему Максиму Горькому. Но Горькому не дали, а отыскали в недрах Франции Ивана Бунина и дали ему. На тот момент Бунин был забыт, а Горький гремел на всю Европу. Но советскому писателю не захотели давать — у СССР было множество врагов».

Лимонов также напомнил, что в 1957 году премию дали Борису Пастернаку за «абсолютно ничтожный роман «Доктор Живаго», который, конечно, не заслуживал никакой премии». Потом снова все поменялось, и премию дали Михаилу Шолохову. Из этих примеров видно, что присуждение Нобелевской премии по литературе всегда было связано с политической спекуляцией, уверен Лимонов.

В происходящем нет ничего удивительного, добавил собеседник ФАН: премия давно деградировала или с самого начала уже была такой.

«Что она, самая справедливая, что ли? Она самая «раскрученная», самая модная. Моды проходят, вянут, как их ни раскручивай, сколько ни трать места в СМИ… Уже весь мир кричит, что в последние годы Нобелевская премия вообще ничтожна, никто не помнит имена ее лауреатов. Та же Алексиевич не имеет никакого отношения к литературе. Она — публицист, журналист, причем не самый лучший. Но за неимением более масштабного русофоба дали ей».

«Задрессировали»

Писатель Захар Прилепин уверен, что «Нобелевка» стала политическим инструментом и что никому из действительно достойных авторов ее не дадут.

«После того, как Нобелевскую премию дали Светлане Алексиевич, меня очень мало волнует судьба этой премии, — заявил он в интервью ФАН. — На данный момент эта премия, по большому счету, является не мерилом литературного значения, а каким-то нелепым политическим инструментом».

В мире сейчас живут несколько писателей, которые точно должны ее получить, но они ее не получают, констатировал Прилепин:

«Вообразить, что сейчас эту премию дали бы Киплингу или Хемингуэю, то есть людям глубоко неполиткорректным, весьма радикального толка — невозможно».

Эту премию совсем «задрессировали», и даже скандалы, связанные с ней, — какие-то отвратительные, не вызывающие никакого интереса, подытожил писатель и военнослужащий армии ДНР.

Деструктивная тенденция

Помимо политического и литературного аспектов, в этой истории интересует момент психологический, связанный с набравшей бешеную популярность на Западе акцией #metoo [«меня тоже»], в рамках которой сотни и тысячи женщин добровольно рассказывают миру о том, как к ним приставали известные личности. За разъяснениями на этот счет ФАН обратился к кандидату психологических наук Александру Невееву.

«Обилие такого рода скандалов и даже некоторая зацикленность на теме харассмента связаны с тем, что в современной культуре есть две противоборствующие тенденции, — объяснил он. — С одной стороны, нам навязывают культ секса, и мужчины стремятся «покрыть как можно больше самок». С другой — нам навязывают культ «прав человека», когда не дай бог ограничить или нарушить чьи-то права. Вот мы и имеем то, что имеем».

Мужчина мотивирован приставать к женщинам, в то время как женщины считают эти приставания чем-то неправильным, — а страдает в итоге семья, добавил психолог. «Как можно создать с женщиной какие-то отношения, если не проявлять инициативу, не предпринимать какие-то шаги, которые убедят ее, что именно ты — тот самый?»

В любом случае, мы имеем дело с деструктивной социальной тенденцией, уверен собеседник ФАН.