Россия всухую разгромила Францию на старте ЧМ

Копенгаген, 4 мая. Российские хоккеисты начали чемпионат мира в Дании с крупной победы — в стартовом поединке россияне камня на камне не оставили от сборной Франции. Поединок завершился с неприличным даже для хоккея счетом 7-0.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Максим Шалунов, Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Кирилл Капризов. При этом лидер ЦСКА записал на свой счет дубль.

Напомним, следующий матч российская сборная проведет в воскресенье против команды Австрии. Также в группе «А», в которую попала сборная России, команды Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии и Беларуси.