Меню
Спорт
Россия всухую разгромила Францию на старте ЧМ
Спорт
Тренер сборной РФ прокомментировал разгром Франции в стартовом матче ЧМ по хоккею
Следующая новость
Загрузка...

    Россия всухую разгромила Францию на старте ЧМ

      /  Обновлено: 
    2620

    Россия всухую разгромила Францию на старте ЧМ

    Копенгаген, 4 мая. Российские хоккеисты начали чемпионат мира в Дании с крупной победы — в стартовом поединке россияне камня на камне не оставили от сборной Франции. Поединок завершился с неприличным даже для хоккея счетом 7-0.

    В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Максим Шалунов, Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Барабанов и Кирилл Капризов. При этом лидер ЦСКА записал на свой счет дубль.

    Напомним, следующий матч российская сборная проведет в воскресенье против команды Австрии. Также в группе «А», в которую попала сборная России, команды Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии и Беларуси. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.