Минобороны Чехии рассказало, зачем синтезировало яд «Новичок»

Прага, 4 мая. Министерство обороны Чехии заявило, что отравляющее вещество А230 («Новичок») было синтезировано в малых количествах для изучения его свойств и речи о производстве яда не идет. Об этом военное ведомство сообщило, комментируя недавнее признание президента Чехии о том, что Прага в прошлом году производила «Новичок».

Военные подчеркнули, что после тестирования А230 отравляющее вещество было ликвидировано, как того требуют нормы международного права.

«В целях охраны и безопасности граждан Чехии вещества типа А230 были включены для тестирования их химических свойств. Речь идет о так называемом микросинтезе, который, согласно международным соглашениям, не считается производством», — говорится в заявлении.

При этом министерство воздержалось от дальнейших пояснений. Напомним, что накануне президент Чехии Милош Земан заявил о производстве в прошлом году вещества «Новичок» на территории республики.

Именно этим веществом в марте были отравлены в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Несмотря на полное отсутствие доказательств, британские власти сразу же обвинили в инциденте Россию, хотя Москва заявила, что в РФ «Новичок» не производится.