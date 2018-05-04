Меню
Политика
Минобороны Чехии рассказало, зачем синтезировало яд «Новичок»
Политика
Минобороны Чехии рассказало, зачем синтезировало яд «Новичок»
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны Чехии рассказало, зачем синтезировало яд «Новичок»

    52

    Минобороны Чехии рассказало, зачем синтезировало яд «Новичок»

    Прага, 4 мая. Министерство обороны Чехии заявило, что отравляющее вещество А230 («Новичок») было синтезировано в малых количествах для изучения его свойств и речи о производстве яда не идет. Об этом военное ведомство сообщило, комментируя недавнее признание президента Чехии о том, что Прага в прошлом году производила «Новичок».

    Военные подчеркнули, что после тестирования А230 отравляющее вещество было ликвидировано, как того требуют нормы международного права.

    «В целях охраны и безопасности граждан Чехии вещества типа А230 были включены для тестирования их химических свойств. Речь идет о так называемом микросинтезе, который, согласно международным соглашениям, не считается производством», — говорится в заявлении.

    При этом министерство воздержалось от дальнейших пояснений. Напомним, что накануне президент Чехии Милош Земан заявил о производстве в прошлом году вещества «Новичок» на территории республики.

    Именно этим веществом в марте были отравлены в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Несмотря на полное отсутствие доказательств, британские власти сразу же обвинили в инциденте Россию, хотя Москва заявила, что в РФ «Новичок» не производится.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.