Лучший учитель Москвы расскрыл секрет успеха своей профессии

Москва, 4 мая. Преподаватель информатики и технологий столичной школы № 1540 Игнат Игнатов стал «Учителем года Москвы» по итогам конкурса департамент образования.

Педагог признался, что в детстве хотел стать инженером-конструктором и режиссером — однажды он сам поставил спектакль «Щелкунчик» с детской театральной студией и даже сам сыграл в нем.

Игнатов получил профессию инженера, однако после работы в детском лагере понял, что хочет стать преподавателем.

«Инженеры в основном работают с различными механизмами и устройствами, с оборудованием, а для меня мир — это прежде всего люди, — объяснил Игнатов. — И от того, какими взрослыми станут наши дети, зависит то, каким будет наш завтрашний мир».

Педагог рассказал, что старается научить детей творчески, критически и аналитически решать поставленные задачи на уроке. По его словам, у детей уже есть все самое главное, а от учителя требуется помочь раскрыть их потенциал. Для этого Игнатов задает детям «правильные» вопросы.

Задачей информатики в современной школе является формирование навыков, которые необходимы не только для будущей профессии, но и для жизни, считает педагог.

Через несколько месяцев Игнатов будет представлять Москву на конкурсе «Учитель года — 2018». Как отметил глава департамента образования Москвы и министр столичного правительства Исаак Калина, главным победителем уже стала система образования города — в первом этапе конкурса за звание лучше соревновались 11 тысяч учителей.