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Грызлов: Украина дала гарантии соблюдения минских соглашений
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    Грызлов: Украина дала гарантии соблюдения минских соглашений

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    Грызлов: Украина дала гарантии соблюдения минских соглашений

    Минск, 4 мая. Украинская сторона, выступая в Минске, подтвердила приверженность мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в пятницу заявил полномочный представитель России Борис Грызлов по итогам заседания Контактной группы, на которой обсуждался вопрос о запуске украинской операции Объединенных сил.

    «Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны. Представители Украины подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта», — отметил он.

    Напомним, что в апреле президент Украины Петр Порошенко заявил о прекращении так называемой «Антитеррористической операции» в Донбассе и начале «Операции Объединенных сил». Это значит, что теперь руководить действиями ВСУ будут военные, а не Служба безопасности Украины.

    Автор: Антон Соколов
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