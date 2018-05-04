В РФС объяснили, почему «Тосно» не сможет сыграть в Лиге Европы

Москва, 4 мая. Футбольный клуб «Тосно» не направлял заявку на получение лицензии УЕФА. Все сроки подачи заявления прошли, и теперь команда не сможет участвовать в еврокубках, даже если получит такое право, выиграв Кубок России.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли…» — отметил Алаев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что у клуба из Ленинградской области нет возможности подать особую заявку на лицензирование. По словам Алаева, к нынешней ситуации привело бездействие руководства «Тосно».

Напомним, 9 мая в Волгограде в финальном матче Кубка России «Тосно» встретится с курским «Авангардом». Обладатель национального Кубка получает право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.