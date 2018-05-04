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На вторжение ответим: в Совфеде объяснили задержание украинского судна у берегов Крыма 
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    На вторжение ответим: в Совфеде объяснили задержание украинского судна у берегов Крыма 

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    На вторжение — ответим: в Совфеде назвали законным задержание украинского судна у берегов Крыма 

    Украинское рыболовецкое судно, которое задержали российские пограничники неподалеку от берегов Крыма, не имело права пересекать границу. О том, что у экипажа не было разрешения выходить в этом месте в акваторию Черного моря, сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    «Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленного порядка, оно имело необходимые разрешения — но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или 12-мильной морской зоны. То есть, судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины», — заявил Слободян в эфире украинского телеканала.

    По словам члена Совета Федерации от республики Крым Ольги Ковитиди, украинская сторона грубо нарушила нормы международного морского права. Как отметила сенатор в интервью Федеральному агентству новостей, Россия, защищая свои национальные интересы, будет действовать в рамках закона.

    «Мы предупреждали украинские власти, что не стоит поступать с Россией неуважительно. Ситуация, которая недавно произошла с крымскими моряками — экипажем судна «Норд» — показывает всему миру, что Киев не желает следовать нормам международного права, — подчеркнула Ковитиди. — Что же касается Российской Федерации, то мы действуем в соответствии с законодательством, защищая свои национальные интересы. Наши пограничники легально и обоснованно задержали судно, экипаж которого без разрешительных документов осуществлял рыбный промысел в акватории Черного моря. Что касается безопасности в этом районе, то черноморский флот начеку постоянно и готов в любой момент выполнить оперативно-технические задачи и отреагировать на любую угрозу. А отвечать на незаконное вторжение на территорию Российской Федерации наша страна будет согласно букве закона».

    На вторжение — ответим: в Совфеде назвали законным задержание украинского судна у берегов Крыма 

    Как утверждает Олег Слободян, скорее всего, украинское судно зашло на территорию России в поисках лучшего улова.

    «Сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в той зоне, которую мы считаем временно оккупированной Россией, сложно. Скорее всего, капитан принял такое решение и отправился туда, где, по мнению рыбаков, будет лучше вылов и не учел риски возможного задержания пограничными силами страны-оккупанта», — сказал представитель украинской Госпогранслужбы.

    Ранее в управлении ФСБ России по республике Крым сообщили, что украинское судно незаконно ловило камбалу в исключительной экономической зоне Российской Федерации. В ходе обысков было изъято около пяти километров рыболовецких сетей. Пятеро членов экипажа — все они граждане Украины — доставлены в Крым.

    Автор: Алина Чемерис
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