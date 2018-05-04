Меню
Украина
Россияне цитатой Кличко пошутили о «забывшем» украинский язык участнике «Евровидения»
Политика
Минобороны Чехии рассказало, зачем синтезировало яд «Новичок»
Следующая новость
Загрузка...

    Россияне цитатой Кличко пошутили о «забывшем» украинский язык участнике «Евровидения»

    121

    Россияне цитатой Кличко пошутили о «забывшем» украинский язык участнике «Евровидения»

    Киев, 4 мая. Украинский певец Константин Бочаров (Melovin), который представляет свою страну на музыкальном конкурсе «Евровидение», оказался в центре внимания после того, как во время пресс-конференции забыл украинский язык.

    Отвечая на вопросы журналистов, 21-летний одессит неожиданно запнулся и обратился к переводчице с просьбой перевести с русского забытое слово. Отметим, что Киев ранее обязал музыкантов, представляющих страну на «Евровидении», говорить на украинском.

    Замешательство Бочарова рассмешило российских интернет-пользователей, которые напомнили, что даже среди украинских чиновников не все говорят на государственном языке.

    «Да у вас и президент не очень-то по мове ботает, а тут какой-то певец», — пишет пользователь с ником ANDL18.

    «Сначала придумывают искусственный язык, а потом удивляются, что «мало кто может сегодня, заглянуть в завтрашний день...», — поддержал его Jugger V, приведя цитату мэра Киева Виталия Кличко.

    «Не знал, да еще и забыл. Герой!» — иронизирует Fakel.

    А пользователь Deimys заступился за певца, отметив, что тот не виноват в сложившейся ситуации: «Ну вот наехали на парня! Может он просто не страдает русофобией! Стоит ли из-за этого на него ругаться?».

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.