Россияне цитатой Кличко пошутили о «забывшем» украинский язык участнике «Евровидения»

Киев, 4 мая. Украинский певец Константин Бочаров (Melovin), который представляет свою страну на музыкальном конкурсе «Евровидение», оказался в центре внимания после того, как во время пресс-конференции забыл украинский язык.

Отвечая на вопросы журналистов, 21-летний одессит неожиданно запнулся и обратился к переводчице с просьбой перевести с русского забытое слово. Отметим, что Киев ранее обязал музыкантов, представляющих страну на «Евровидении», говорить на украинском.

Замешательство Бочарова рассмешило российских интернет-пользователей, которые напомнили, что даже среди украинских чиновников не все говорят на государственном языке.

«Да у вас и президент не очень-то по мове ботает, а тут какой-то певец», — пишет пользователь с ником ANDL18. «Сначала придумывают искусственный язык, а потом удивляются, что «мало кто может сегодня, заглянуть в завтрашний день...», — поддержал его Jugger V, приведя цитату мэра Киева Виталия Кличко. «Не знал, да еще и забыл. Герой!» — иронизирует Fakel.

А пользователь Deimys заступился за певца, отметив, что тот не виноват в сложившейся ситуации: «Ну вот наехали на парня! Может он просто не страдает русофобией! Стоит ли из-за этого на него ругаться?».