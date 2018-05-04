Госдеп объяснил приостановку финансирования «Белых касок» в Сирии

Вашингтон, 4 мая. Власти США пересматривают программы помощи Сирии по поручению президента Дональда Трампа, включая вопрос о финансовой поддержке организации «Белые каски». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепа США.

«Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что «Белые каски» являются «независимой сирийской организацией», состоящей из волонтеров, которых США поддерживают с 2013 года. За это время США предоставили более 33 миллионов долларов данной организации.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение о прекращении финансирования организации «Белые каски». Отмечалось, что вопрос о дальнейшем финансировании «Белых касок» находится «под пересмотром» ближневосточного бюро Госдепа.

Согласно официальным данным общественная организация «Белые Каски» занимается гуманитарной деятельностью в зоне конфликта в Сирии. Однако «Белых касок» неоднократно обвиняли в съемках постановочных сюжетов. Кроме того, в СМИ появлялись фотографии, на которых члены «Белых касок» были засняты с оружием и в военной форме.