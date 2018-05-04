Пашинян примеривается к премьерству: ереванские «революционеры» взяли паузу

Когда корреспонденты Федерального агентства новостей прилетели в столицу Армении, они были уверены, что уже в аэропорту их захлестнет волна народного протеста — ведь о том, что аэропорт заблокирован и никакой транспорт туда не ходит, не писал только ленивый. Однако, к удивлению журналистов ФАН, с транспортным сообщением между аэропортом и центром Еревана все оказалось в порядке. Да и в самом городе обстановка была вполне мирной. Однако, отмечают наблюдатели, это миролюбие может оказаться обманчивым, а мирное противостояние может в любой момент превратиться в погромы.

Тем временем ереванский аэропорт «Звартноц» жил своей обычной жизнью — пронырливые местные таксисты навязчиво предлагали свои услуги, искренне желая доставить гостей в город всего за 600-800 рублей (в пересчете на российскую валюту). Тут же, правда, стояли маршрутки, которые доставляли в центр армянской столицы уже за 40 рублей с человека. Единственным напоминанием, что в государстве не все в порядке, были полицейские — их явно тревожили люди с видео и фотокамерами. Они попросили корреспондентов ФАН стереть все сделанные записи воздушной гавани, сославшись на то, что для съемки якобы надо брать специальное разрешение у руководства «Звартноца». Впрочем, придирчиво проверять не стали.

В центре Еревана также почти не чувствовалось былого напряжения — горожане мирно гуляли по улицам, спешили по своим делам, все дороги были полностью разблокированы. Причина столь мирной обстановки была проста — накануне лидер протестного движения Никол Пашинян попросил своих сторонников «взять паузу и отдохнуть от акций протеста». Об этом он объявил на митинге в Ереване вскоре после того, как глава фракции Республиканской партии в местном парламенте Ваграм Багдасарян пообещал поддержать «кандидатуру того политика, которого поддержит треть депутатов».

«Завтра ведите своих детей в школу. А вы, дети, идите в школу, выучив все уроки. А если кто-то что-то пропустил, наверстайте!» — призвал людей Пашинян.

По информации местных СМИ, в течение двух последних дней в Национальном собрании (парламенте) Армении шли активные политические переговоры, в ходе которых у Пашиняна постоянно росло число сторонников. Так что сегодня мало кто в Ереване сомневается, что депутаты со второй попытки все же утвердят Пашиняна премьером.

Впрочем, лидер армянской «улицы» подготовил и вариант Б. Он заранее предупредил, что массовые акции протеста могут возобновиться, и попросил своих сторонников пристально следить за его страницами в соцсетях. Кроме того, он призвал людей выйти на улицы во вторник, 8 мая, когда парламент будет обсуждать кандидатуру премьер-министра. Пока сторонники Пашиняна готовы прощать амбиции своего лидера.

Для выдвижения в премьеры при повторном голосовании Николу Пашиняну необходима поддержка трети членов парламента. Пашиняна уже пообещали выдвинуть сразу три оппозиционные партии. Для назначения главой правительства его должны поддержать не менее 53 депутатов (2 мая он набрал 45 голосов за при 56 против).

Корреспонденты ФАН поговорили с горожанами и убедились — поддержка у оппозиционера все же есть. Ситуация в стране кризисная.

«Старые порядки очень надоели народу, — сообщил ФАН таксист Арсен. — Жизнь сегодня в Армении тяжелая, многие сидят без работы. А те, кто работает, получают столько, что многим не хватает на жизнь».

Арсен пожаловался, что в сегодняшней Армении цены на все постоянно растут, равно как и тарифы ЖКХ. Средняя зарплата в республике составляет порядка 100 тысяч драм в месяц (около 15 тысяч рублей). Поэтому взбаламутить людей не так уж и сложно.

Но есть один важный нюанс. Корреспонденты ФАН спросили ереванцев — не получится ли так, что Пашиняна утвердят премьером, а вскоре после этого он начнет проводить антироссийскую политику. В конце концов, смена власти во многих постсоветских странах, проходившая под неусыпным взором посольства США, традиционно приносила именно такой результат — испорченные отношения с Москвой, постепенный разрыв экономических связей и т.д.

«Нет, думаю, ничего такого у нас не будет! — с жаром заявил таксист Арсен. — Большинство наших граждан не представляет себе жизни без России! Россиян здесь любят, и сегодня даже многие из тех, кто уезжает из Армении на заработки, едут главным образом в Москву».

Сомневаются простые граждане и в том, что сценарий классической «оранжевой революции», который так любят американские политтехнологи, вообще сможет сработать в Армении. Да, люди готовы выйти на улицы. При этом все без исключения ереванцы уверены — новая массовая акция будет исключительно мирной, с музыкой и приготовлением шашлыков. Ослабить страну погромами протестующим не дадут.

«Сегодня никто в Армении не верит, что смена власти может повлечь столкновения манифестантов с полицией, силовой разгон демонстрации или, не дай бог, гибель людей. Этого не позволит сам армянский менталитет, культура общения людей друг с другом», — сообщил корреспондентам ФАН пожилой армянин на площади Республики.

И добавил: «Если оппозиция решится на такие провокации, если митинги перерастут в буйство анархии, то нам такая оппозиция не нужна».

Впрочем, несмотря на заверения горожан, полиция все же усилила наряды в городе. Доверяй местной культуре, но при этом и про печальный опыт соседей забывать не стоит, считают местные силовики.