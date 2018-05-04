Сирия рассекла анклав боевиков ИГ на юге Дамаска: ФАН публикует видео с места встречи сил САА

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийских правительственных войсках снял на видео место встречи двух группировок САА, которые накануне рассекли анклав боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) на юге Дамаска.

Напомним, 19 апреля сирийская армия совместно с некоторые палестинскими формированиями, выступающими на стороне сирийского правительства, приступила к зачистке от боевиков ИГ территорий лагеря для беженцев Ярмук, районов Хаджар аль-Асвад, Аль-Кадам и Аль-Мадания. Причиной начала операции стал отказ террористов сложить оружие и выехать с данных территорий, как это сделали боевики других группировок в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и других анклавах.

Первых существенных успехов САА удалось достичь в западных районах, где от боевиков ИГ были полностью освобождены Аль-Кадам и Аль-Мадания. Дальнейшее продвижение вглубь территорий, подконтрольных террористам, вчера привело к рассечению анклава на две части — Хаджар аль-Асвад и Южный Ярмук.

Одна группировка САА шла с запада от мечети Билял Хабаши, другая — с востока от района Аз-Зейн. Последней удалось занять телефонную станцию и школу Муниф аль-Аянди, после чего подразделения правительственных войск встретились на кольцевой развязке Хаджар аль-Асвад, разделив анклав надвое.

На кадрах, сделанных источником Федерального агентства новостей (ФАН), запечатлено как раз место встречи двух группировок САА. В настоящий момент сирийская армия продолжает бои с «Исламским государством». Окруженные и отрезанные друг от друга отряды террористов все больше и больше теряют инициативу.

1 Организация запрещена на территории РФ.