Сирия: ОЗХО объявила о завершении работы в Думе

Дума, 4 мая. В Организации по запрещению химического оружия сообщили, что специалисты ОЗХО завершили работу в городе Дума в Восточной Гуте. Взятые образцы доставлены в лабораторию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ОЗХО.

«Собранные образцы доставлены в лабораторию организации, где они будут разделены и направлены в аккредитованные ОЗХО лаборатории. Анализ образцов займет минимум 3–4 недели», — говорится в комментарии организации.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что эксперты ОЗХО взяли все необходимые пробы на месте так называемого «инцидента в Думе». Представители организации также пообщались с участниками постановочного видео, снятого Белыми касками. В российском военном ведомстве отметили, что Москва с нетерпением ждет отчета специалистов.

Отметим, постановка применения химического оружия в Думе стала поводом для ракетного удара по Сирии, осуществленного коалицией во главе с США.