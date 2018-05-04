ВВС Сирии нанесли удары по объектам боевиков в провинции Даръа

Дамаск, 4 мая. Военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе города Таль аль-Хара на западе провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, ВВС Сирии нанесли авиаудары по объектам боевиков в районе города Таль аль-Хара, в результате чего на одном из них началась детонация боеприпасов. Кроме того, сирийская авиация нанесла удар по позициям террористов в западных районах провинции Даръа.

Стоит отметить, что за минувший месяц правительственные войска Сирии укрепили свои позиции на северо-востоке провинции Даръа, а также вернули под свой контроль позиции в районе населенного пункта Таль Аль-Шаер. Ожидается, что в ближайшее время сирийская армия начнет полномасштабную операцию против террористов в провинции Даръа.