Кокорин прокомментировал включение в список для допинг-тестов

Санкт-Петербург, 4 мая. Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло его в список для допинг-тестов.

В интервью «Политике Сегодня» Кокорин сообщил, что, у него есть более важные дела.

«Если честно, мне не до этого сейчас», — коротко ответил на вопрос корреспондента Кокорин.

Напомним, ранее стало известно, что футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства. Оба спортсмена в настоящее время восстанавливаются после травм крестообразных связок колен. Участие футболистов в стартующем в июне чемпионате мира по футболу находится под вопросом.

Представитель тренерского штаба «Зенита» Игорь Симутенков, оценивая перспективы того, что Кокорин примет участие в мундиале, заявил, что не может дать прогноз.