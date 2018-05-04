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Кокорин прокомментировал включение в список для допинг-тестов
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    Кокорин прокомментировал включение в список для допинг-тестов

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    Кокорин прокомментировал включение в список для допинг-тестов

    Санкт-Петербург, 4 мая. Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло его в список для допинг-тестов.

    В интервью «Политике Сегодня» Кокорин сообщил, что, у него есть более важные дела.

    «Если честно, мне не до этого сейчас», — коротко ответил на вопрос корреспондента Кокорин.

    Напомним, ранее стало известно, что футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства. Оба спортсмена в настоящее время восстанавливаются после травм крестообразных связок колен. Участие футболистов в стартующем в июне чемпионате мира по футболу находится под вопросом.

    Представитель тренерского штаба «Зенита» Игорь Симутенков, оценивая перспективы того, что Кокорин примет участие в мундиале, заявил, что не может дать прогноз. 

    Автор: Федор Веснин
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