Битва за Ярмук На юге Дамаска не прекращаются вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и правительственной армией. В результате боев в районе Аль-Кадам под контроль правительственных подразделений перешел квартал Аль-Мадания, а также несколько ключевых позиций боевиков, в том числе промышленный комплекс и мечеть Аль-Ахрас. Не менее 68 террористов были нейтрализованы за последние несколько дней. Таким образом, сирийской армии удалось полностью освободить район Аль-Кадам от террористов ИГИЛ1. В четверг, 3 мая, сирийская армия прорвала кольцо обороны террористов ИГИЛ и разделила анклав боевиков на две части - в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук и поселении Хаджар аль-Асвад. Тем не менее, бои в этом районе продолжаются.

Вывод боевиков из Южного Дамаска Тем временем, к востоку от Ярмука отряды незаконных вооруженных формирований, не связанных с ИГИЛ, приняли условия мирного соглашения с сирийскими властями после переговоров с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон. Как сообщают источники, в результате соглашения боевики согласились оставить населенные пункты Ялда, Бабила и Бейт Сахм, примыкающие к линии соприкосновения с террористами ИГИЛ. По условиям соглашения, радикалы могут либо покинуть данный район вместе с членами своих семей, либо остаться и урегулировать свой статус, сложив оружие. Таким образом, сирийское правительство предлагает боевикам начать жизнь сначала, в мирном русле. В обмен на мирную сдачу районов к югу от Дамаска, боевики согласились выпустить из кольца блокады пять тысяч мирных жителей городов Аль-Фуа и Кефрая. Жители этих двух населенных пунктов, находившихся в окружении джихадистов с 2013 года, будут эвакуированы на подконтрольные правительственным силам территории.

Сдача «Растанского котла» В провинции Хомс успехом завершились переговоры между правительственными силами и радикалами «Хайят Тахрир аш-Шам» о мирном урегулировании конфликта. В ходе переговоров исламисты, базирующиеся в районе населенных пунктов Эр-Растан, Талль-Бисса и Аль-Ганту, согласились эвакуироваться в провинцию Идлиб при условии, что сопровождать автобусы с боевиками будут подразделения российской военной полиции. Таким образом, при непосредственном участии России анклав оппозиции, известный как «Растанский котел», прекращает свое существование после пяти лет боев.

Удар ВВС Израиля в Хаме В ночь с 29 на 30 апреля ВВС Израиля нанесли очередной ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных войск. По информации СМИ, израильская авиация атаковала базу 47-ой бригады сирийской армии около населенного пункта Маарин аль-Джабаль к югу от города Хама, позиции проиранских формирований в населенном пункте Сальхаб, а также военный аэродром Найраба рядом с международным аэропортом Алеппо. Удары по объектам в Хаме и последовавший вслед за ними подрыв боеприпасов вызвали землетрясение магнитудой 2.6 балла. В результате удара в провинции Хама погибли 38 человек, в том числе бойцы батальона «Зайнабиюн» Корпуса Стражей Исламской революции, еще 57 получили ранения.

Бои с курдами на берегу Евфрата В провинции Дейр-эз-Зор сирийская армия установила контроль над несколькими населенными пунктами, которые ранее были захвачены курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF). Сообщается, что что проправительственные силы выбили курдских боевиков из населенных пунктов Аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джанина. Позже авиация коалиции нанесла удары по этим поселениям. Кроме того, на расположения правительственных войск напали курдские отряды ополчения. Помимо атак на правительственные силы, курды устроили настоящий террор арабского населения в провинции Дейр-эз-Зор. Силы SDF объявили районы деревень Аль-Джиа и Джанина зонами ведения боевых действий и проводят эвакуацию жителей. Кроме того, в подконтрольных деревнях курды провели конфискацию мелкого рогатого скота и оружия у местны арабских племен, тем самым оставив их без средств к существованию и без защиты от набегов террористов ИГИЛ.

Возобновление операции коалиции США Параллельно с преступными действиями курдов, командование SDF и международная коалиция во главе с США намереваются возобновить операцию против боевиков «Исламского государства» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Командование проамериканских отрядов заявило о том, что поддержку курдским подразделениям будут оказывать военные самолеты международной коалиции во главе с США. Напомним, кампания под названием «Буря Джазиры» была приостановлена после того, как значительная часть курдских подразделений направилась в сторону Африна, чтобы выступить против турецких вооруженных сил, тем самым дав время террористам восстановить силы. Между тем, активная работа самолетов международной коалиции в соседней провинции Хасака уже привела к существенным жертвам среди мирного арабского населения. Так, согласно информации новостного портала Al Masdar News, в результате бомбардировок ВВС коалиции во вторник погибли не менее 20 мирных жителей в населенном пункте Таль Джабер, расположенном недалеко от границы с Ираком. В среду ВВС международной коалиции атаковали населенный пункт Аль-Фадель, в результате чего погибли не менее десяти гражданских лиц, многие получили ранения. Представители коалиции до сих пор не дали официальных комментариев по поводу обоих инцидентов.

1 Организация запрещена на территории РФ.