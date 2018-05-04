Киев признал, что украинский корабль в Крыму нарушил российскую границу

Киев, 4 апреля. Госпогранслужба Украины признала, что украинский рыболовный корабль, задержанный в Крыму, действительно нарушил российскую границу. Об этом в пятницу заявил официальный представитель ведомства Олег Слободян.

«Судно имело разрешение на вылов рыбы в установленном порядке в границах территориального моря, то есть 12 морских миль. Оно не оформлялось на выход за границу Украины. Каким образом оно нарушило госграницу Украины, сказать сложно», — отметил он.

Слободян предположил, что, вероятнее всего, капитан судна самостоятельно решил пересечь границу в поисках более рыбных мест и не учел при этом возможные риски задержания.

Ранее сообщалось, что крымские пограничники задержали украинский рыболовный корабль, который незаконно добывал камбалу в российских водах сетью. Корабль и средства рыбной ловли были конфискованы, а экипаж доставлен в Крым для дальнейших разбирательств.