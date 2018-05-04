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Володин заявил о готовности Госдумы рассмотреть кандидатуру премьера 8 мая
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    Володин заявил о готовности Госдумы рассмотреть кандидатуру премьера 8 мая

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    Володин заявил о готовности Госдумы рассмотреть кандидатуру премьера 8 мая

    Москва, 4 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае внесения кандидатуры на пост главы правительства РФ 7 мая, парламент рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании, которое состоится 8 мая.

    По его словам, в настоящее время в Госдуме обсуждаются все возможные сценарии внесения кандидатуры на пост премьер-министра РФ, исходя из норм Конституции и существующего опыта.

    «Один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя правительства РФ — сразу после вступления в свои полномочия президента РФ Владимира Владимировича Путина 7 мая», — сказал Володин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства может внести в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра РФ сразу после инаугурации, которая состоится 7 мая.

    Автор: Алексей Громов
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