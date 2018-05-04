Они прокололись: Пушков объяснил, почему США прекратили финансирование «Белых касок»

Москва, 4 мая. США прекратили финансирование организации «Белые каски», так как они не оправдали вложений. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«США внезапно заморозили финансирование «Белых касок», причем ничто этого не предвещало. Треть их бюджета — деньги из США. Где-то они прокололись. Не иначе, как в Думе, где сотворили липовую химатаку, в которую невозможно поверить. Грубо сработали — не оправдали вложенных средств», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии, поводом к которому стала инсценировка химатаки в сирийском городе Дума. В Минобороны РФ ранее заявили, что «Белые каски» распространили фейковое видео якобы имевшей место химатаки, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал членов организации «жуликами».