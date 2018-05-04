Националисты рассказали о задержании в Киеве воевавшего на стороне ДНР бразильца

Киев, 4 мая. В Киеве националисты задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого на Украине ранее обвиняли в участии в конфликте в Донбассе на стороне ДНР. Об этом сообщается на странице организации «Национальный корпус» в Facebook.

В пятницу несколько десятков радикалов привели бразильца к зданию СБУ. В результате Лусварги оказался в руках сотрудников Службы безопасности Украины, которые теперь, как отмечают украинские СМИ, намерены выяснить, что бразилец делал в Киеве и действительно ли он был связан с ВС ДНР.

По словам самого Лусварги, после того, как его приговор был отменен, он не покидал Украину, а жил в одном из столичных монастырей. Бразилец объяснил, что в пятницу собирался посетить посольство своей страны, поэтому и оказался в центре Киева.

Напомним, в 2016 году Лусварги задержали в аэропорту «Борисполь». Его приговорили к 13 годам лишения свободы, обвинив в том, что гражданин Бразилии якобы участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ДНР. Впоследствии приговор был отменен.