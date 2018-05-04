4 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Родственники погибших в Сирии пилотов получат по 6,4 миллиона

В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Назарбаевым по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что в ходе беседы главы государств поздравили друг друга с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также стороны подняли вопросы о подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 14 мая в Сочи. Помимо этого лидеры двух государств условились и о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне.

Родственники погибших в Сирии пилотов Су-30СМ получат по 6,4 млн рублей Родственники пилотов, погибших в Сирии при крушении истребителя Су-30СМ, получат по 6 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщила страховая компания «Согаз». Для того, чтобы получить деньги, родным погибших следует в кратчайшие сроки предоставить компании необходимые документы. Напомним, российский истребитель Су-30СМ разбился утром 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота погибли. По предварительным данным Минобороны России, к авиакатастрофе могло привести попадание птицы в двигатель самолета.

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по террористам в провинции Хама Воздушно-космические силы РФ нанесли серию ударов по объектам террористов на севере провинции Хама в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщают местные СМИ. Точечные удары ВКС России были направлены на объекты и позиции группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1. В результате обстрелов были уничтожены объекты инфраструктуры боевиков, которые использовались в качестве оружейных складов.

«Незаконно посещавших Крым» болельщиков не пустят на Украину на финалы ЛЧ Болельщиков, которые приедут на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов по футболу на Украину, будут пускать по предварительным спискам. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Кроме того, на соревнования будет запрещен доступ тем, кто является «нарушителем государственной границы», а именно, кто незаконно посещал Крым. Напомним, финал женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая. В нем сыграют немецкий «Вольфсбург» и французский «Лион». Мужчины будут бороться за звание победителя 26 мая. В финале сразятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

1 Организация запрещена на территории РФ.