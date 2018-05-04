ЯПомнюДелом: пользователи соцсетей запустили акцию ко Дню Победы

Москва, 4 мая. Помогать можно не только словами — 4 мая пользователи Twitter запустили акцию #ЯПомнюДелом. Ее цель – вдохновить людей не на словах, а на деле показать свое отношение к грядущему Дню Победы. Многим акция пришлась по душе и вызвала отклик пользователей не только Twitter, но и «ВКонтакте».

Жители Скопина и района приводят в порядок памятники павшим воинам и другие значимые места, связанные с Великой Отечественной войной.#ЯПомнюДелом pic.twitter.com/cnJqf8PHop — Ева Маюшина (@evamskk) May 4, 2018

Бойцы #ЛНР передали ветеранам войны гуманитарную помощь и как сообщает пресс-служба обороны, солдаты сэкономили свои продукты для того, чтобы проявить заботу о тех, кто отстоял Победу в войне с фашизмом Германии.

Достойные наследники! #ЯПомнюДелом #ПомощьВетеранамВойны pic.twitter.com/ZIZDG83pL9 — businka ???? (@otplatowa) May 4, 2018

#ЯПомнюДелом



Вы в детство приняли войну…

Отдали ей свою беспечность.

Вы грудью встали за страну,

За мир, за честь, за человечность.



Вы были — дети, но война

Не знает, что такое детство…

Ко всем безжалостна она,

Живя со смертью по соседству.#волонтерыпобеды pic.twitter.com/iNNwWrxuPX — Есаулов Андрей (@PRah00) May 4, 2018

Вы можете поздравить ветерана ВОВ Таисию Туренко, написав ей ВКонтакте! И не только поздравить, но и просто поболтать ????https://t.co/slTnb0Ffz2

Женщине уже 92 года, но она активный интернет-пользователь #ЯПомнюДелом pic.twitter.com/kEM5AfghIU — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) May 4, 2018

«Ветераны, пожилые люди, вероятно, не увидят ваши благодарственные наклейки на машинах, георгиевская лента не продемонстрирует вашу гордость, а вот поступки скажут громче любых слов и атрибутики. Проведите время с ветеранами, окажите им помощь или просто пообщайтесь, почтите память тех, кого уже нет с нами, возложением цветов, посильной помощью в восстановлении памятников – прислушайтесь к своему сердцу и сделайте то, что считаете нужным. И самое главное, помните – мы нужны ветеранам каждый день, память должна жить в наших сердцах круглый год, а не только в специально отведенные для этого праздничные дни», - говорит организатор акции Маргарита Саваж.

Официально акция продлится несколько дней, все это время пользователи будут делиться своими историями о добрых делах, больших и маленьких. Вы тоже можете присоединиться — творить добро никогда не поздно.