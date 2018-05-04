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#ЯПомнюДелом: пользователи соцсетей запустили акцию ко Дню Победы
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    #ЯПомнюДелом: пользователи соцсетей запустили акцию ко Дню Победы

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    #ЯПомнюДелом: пользователи соцсетей запустили акцию ко Дню Победы

    Москва, 4 мая.  Помогать можно не только словами — 4 мая пользователи Twitter запустили акцию #ЯПомнюДелом. Ее цель – вдохновить людей не на словах, а на деле показать свое отношение к грядущему Дню Победы. Многим акция пришлась по душе и вызвала отклик пользователей не только Twitter, но и «ВКонтакте».

    «Ветераны, пожилые люди, вероятно, не увидят ваши благодарственные наклейки на машинах, георгиевская лента не продемонстрирует вашу гордость, а вот поступки скажут громче любых слов и атрибутики. Проведите время с ветеранами, окажите им помощь или просто пообщайтесь, почтите память тех, кого уже нет с нами, возложением цветов, посильной помощью в восстановлении памятников – прислушайтесь к своему сердцу и сделайте то, что считаете нужным. И самое главное, помните – мы нужны ветеранам каждый день, память должна жить в наших сердцах круглый год, а не только в специально отведенные для этого праздничные дни», - говорит организатор акции Маргарита Саваж.

    Официально акция продлится несколько дней, все это время пользователи будут делиться своими историями о добрых делах, больших и маленьких. Вы тоже можете присоединиться — творить добро никогда не поздно.

    Автор: Алексей Громов
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