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Политика
«Пусть выступают у бундестага»: в Крыму отреагировали на намерение ОУН устроить акцию «Смерть России»
Политика
«Лучше не пробовать!»: в Совфеде предупредили ОУН о последствиях акции на Крымском мосту
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    «Пусть выступают у бундестага»: в Крыму отреагировали на намерение ОУН устроить акцию «Смерть России»

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    «Пусть выступают у бундестага»: в Крыму отреагировали на намерение ОУН устроить акцию «Смерть России»

    Симферополь, 4 мая. Власти Крыма не допустят проведения акций украинских националистов на мосту через Керченский пролив. Об этом в пятницу заявил зампредседателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Парламентарий выразил уверенность, что спецслужбы и правоохранительные органы сделают достаточно, чтобы не допустить выступления радикалов. Гемпель посоветовал украинским националистам устроить акцию возле стен бундестага в Германии, поскольку Украина стремится попасть именно в Европу, а не в Россию.

    «Они, наверное, перепутали Россию с Украиной. Это на Украине радикалы устраивают различные акции, будоражат народ. Пусть проведут какую-нибудь акцию у стен бундестага, чтобы в Европе окончательно поняли, с кем имеют дело», — пояснил он РИА Новости.

    Напомним, что ранее лидер экстремистской группировки «Организация украинских националистов» (запрещена в России) Николай Коханивский заявил о планах разместить на Крымском мосту баннер с провокационным содержанием.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
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