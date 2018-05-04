«Пусть выступают у бундестага»: в Крыму отреагировали на намерение ОУН устроить акцию «Смерть России»

Симферополь, 4 мая. Власти Крыма не допустят проведения акций украинских националистов на мосту через Керченский пролив. Об этом в пятницу заявил зампредседателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Парламентарий выразил уверенность, что спецслужбы и правоохранительные органы сделают достаточно, чтобы не допустить выступления радикалов. Гемпель посоветовал украинским националистам устроить акцию возле стен бундестага в Германии, поскольку Украина стремится попасть именно в Европу, а не в Россию.

«Они, наверное, перепутали Россию с Украиной. Это на Украине радикалы устраивают различные акции, будоражат народ. Пусть проведут какую-нибудь акцию у стен бундестага, чтобы в Европе окончательно поняли, с кем имеют дело», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что ранее лидер экстремистской группировки «Организация украинских националистов» (запрещена в России) Николай Коханивский заявил о планах разместить на Крымском мосту баннер с провокационным содержанием.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.