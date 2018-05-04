Верьте только мне: Крымский мост рассказал, когда откроется автомобильное движение

Симферополь, 4 мая. Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят во второй половине мая. Как отмечается на официальной странице, посвященной строительству переправы в Twitter, информация о том, что открытие моста состоится 9 мая, является слухом.

«Интересно, кто придумал слух, что я открываюсь 9 мая? Я точно такого не говорил :) Верьте только мне: откроюсь во второй половине мая…» — говорится в Twitter Крымского моста.

Интересно, кто придумал слух, что я открываюсь 9 мая? Я точно такого не говорил :) Верьте только мне: откроюсь во второй половине мая. #ждеммост #стройкавека pic.twitter.com/UZ8FxS8SrP — Крымский мост (@Krymsky_bridge) May 4, 2018

Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Крымский мост откроют для движение автотранспорта в День Победы, 9 мая. При этом официальные лица ранее говорили о том, что переправу откроют после 9 мая.

Отметим, работы по сооружению автомобильной части Крымского моста завершили со значительным опережением графика. В марте президент РФ Владимир Путин заверил, что непременно примет участие в торжественной церемонии по случаю запуска движения по самому длинному мосту в России.