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Верьте только мне: Крымский мост рассказал, когда откроется автомобильное движение
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    Верьте только мне: Крымский мост рассказал, когда откроется автомобильное движение

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    Верьте только мне: Крымский мост рассказал, когда откроется автомобильное движение

    Симферополь, 4 мая. Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят во второй половине мая. Как отмечается на официальной странице, посвященной строительству переправы в Twitter, информация о том, что открытие моста состоится 9 мая, является слухом.

    «Интересно, кто придумал слух, что я открываюсь 9 мая? Я точно такого не говорил :) Верьте только мне: откроюсь во второй половине мая…» — говорится в Twitter Крымского моста.

    Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Крымский мост откроют для движение автотранспорта в День Победы, 9 мая. При этом официальные лица ранее говорили о том, что переправу откроют после 9 мая.  

    Верьте только мне: Крымский мост рассказал, когда откроется автомобильное движение

    Отметим, работы по сооружению автомобильной части Крымского моста завершили со значительным опережением графика. В марте президент РФ Владимир Путин заверил, что непременно примет участие в торжественной церемонии по случаю запуска движения по самому длинному мосту в России.

    Автор: Федор Веснин
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