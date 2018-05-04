Главные новости 4 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 4 мая.

Популярный журналист и блогер Юрий Дудь иронично прокомментировал интервью, данное российским актером и новым художественным руководителем театра-студи «Табакерка» Владимиром Машковым Владиславу Флярковскому на телеканале «Культура». Дудь высмеял интервью Машкова телеканалу «Культура».

Россия является важным государством в современном мире в силу ее уникального географического положения. С таким заявлением выступил духовный лидер буддистов Далай-лама XIV в ходе конференции с группой ведущих российских ученых Далай-лама назвал Россию очень важным государством.

Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию. Теперь добрались до самолетов: эксперт прокомментировал жалобу Украины на Росавиацию в ICAO.

Украинские радикалы ОУН (запрещена в РФ) намерены провести антироссийскую акцию к открытию Крымского моста, разместив баннер со слоганом «Смерть России». В Сети отреагировали на заявления националистов. Россияне и украинцы отреагировали на попытку ОУН устроить «Смерть России» на Крымском мосту.

Певец Константин Бочаров, который будет представлять Украину на «Евровидении» в этом году, не смог ответить на вопросы журналистов на украинском языке. Одессит Melovin не смог по-украински общаться с журналистами на «Евровидении».

США не планируют выводить свои войска из Сирии в ближайшее время. «Они там надолго»: МИД РФ уверен, что США не будут выводить войска из Сирии.

В НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды», соответствующее заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел. В Совфеде ответили на жалобы НАТО о «российской пропаганде».

Российские загоризонтные радиолокационные станции, корабли и авиация Крыма следят за масштабными учениями НАТО в Черном море. Об этом рассказал источник в силовых структурах полуострова. Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море.

Россияне не смогли попасть на территорию Украины, так как отказались снять георгиевские ленточки со своих чемоданов по требованию местных пограничников. Россиян с георгиевскими лентами на багаже не пропустили на Украину.