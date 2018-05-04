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Силуанов рассказал о цели налога для самозанятых россиян
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    Силуанов рассказал о цели налога для самозанятых россиян

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    Силуанов рассказал о цели налога для самозанятых россиян

    Москва, 4 мая. Налог на доход для самозанятых россиян разрабатывают для помощи в получении официального статуса этой категории лиц. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

    Глава Минфина подчеркнул, что ведомство не преследует цель сбора дополнительных налогов.

    «Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — сообщил Силуанов.

    Согласно инициативе, налог для самозанятых составит 3%. Его будут платить граждане, предоставляющие свои услуги в частном порядке.

    Автор: Катерина Михайлиди
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