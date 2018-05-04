Климкин поблагодарил Польшу за включение украинского вопроса в повестку заседания Совбеза ООН

Киев, 4 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за включение в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН 29 мая вопроса о положении дел на Украине. О своей признательности Климкин рассказал в Twitter.

«Благодарен нашим польским друзьям, которые председательствуют в Совете Безопасности в мае, за включение этого вопроса (вопроса о якобы имеющей место агрессии РФ по отношению к Украине — прим. ФАН) в повестку дня», — написал на английском глава украинского дипломатического ведомства.

On 29 May we’ll have another opportunity in the UN Security Council to raise the issue of RU aggression against Ukraine and review ways to resolve the situation. Grateful to our Polish friends holding UNSC Presidency in May for including this question on the Council’s agenda. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 4, 2018

Напомним, ранее стало известно, что в конце мая Совбез ООН проведет первое в этом году заседание, посвященное ситуации на Украине. В последний раз этот вопрос был ключевым в повестке Совета безопасности в марте прошлого года.