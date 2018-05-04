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Украина
Климкин поблагодарил Польшу за включение украинского вопроса в повестку заседания Совбеза ООН
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    Климкин поблагодарил Польшу за включение украинского вопроса в повестку заседания Совбеза ООН

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    Климкин поблагодарил Польшу за включение украинского вопроса в повестку заседания Совбеза ООН

    Киев, 4 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за включение в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН 29 мая вопроса о положении дел на Украине. О своей признательности Климкин рассказал в Twitter.

    «Благодарен нашим польским друзьям, которые председательствуют в Совете Безопасности в мае, за включение этого вопроса (вопроса о якобы имеющей место агрессии РФ по отношению к Украине — прим. ФАН) в повестку дня», — написал на английском глава украинского дипломатического ведомства.

    Напомним, ранее стало известно, что в конце мая Совбез ООН проведет первое в этом году заседание, посвященное ситуации на Украине. В последний раз этот вопрос был ключевым в повестке Совета безопасности в марте прошлого года. 

    Автор: Федор Веснин
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