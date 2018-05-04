Трамп и Ким Чен Ын назначили дату и место встречи

Вашингтон, 4 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже назначены, в скором времени они будут объявлены.

«У нас есть дата и место, о них объявят скоро», — отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что переговоры с Северной Кореей идут хорошо, есть подвижки в вопросе освобождения американских граждан, которые были задержаны на территории КНДР. Речь идет о трех американцах корейского происхождения — пасторе Ким Дон Чхоле (задержан в 2005 году), преподавателе Тони Киме (в апреле 2017 года) и преподавателе Ким Хак Соне (в мае 2017 года). Всех троих обвинили во враждебной подрывной деятельности.

Напомним, что в конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились прекратить враждебные действия в отношении друг друга, а также подписать мирный договор до конца года.