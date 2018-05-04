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«Ловят с любовью»: Кадыров отреагировал на видео с играющими котом бойцами «Беркута»
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    «Ловят с любовью»: Кадыров отреагировал на видео с играющими котом бойцами «Беркута»

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    «Ловят с любовью»: Кадыров отреагировал на видео с играющими котом бойцами «Беркута»

    Грозный, 4 мая. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео с участием двух бойцов клуба «Беркут», которые перекидывают кота, как мяч. Он отметил, что кот «жив и невредим».

    Рамзан Кадыров призвал не переживать за кота, который является «полноправным членом семьи» и живет у одного из борцов уже несколько лет.  

    «Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка. Также ласково, играючи подбрасывали кота ребята из клуба «Беркут», — написал чеченский чиновник. 

    Он отметил, что спортсмены не хотели обидеть животное. 

    «Посмотрите на видео, как аккуратно они его ловят, с любовью», — добавил он. 

    Кадыров написал, что с котом все в порядке и он «довольный жизнью».

     

    Обычный день в Автурах ) Кот игрушечный ????

    Публикация от Albert Duraev (@albert_duraev)

    Автор: Ирина Селезнева
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