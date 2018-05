Госсекретарь США заявил о возможности «изменить ход истории» в Корее

Москва, 4 мая. Глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона появилась возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, при этом нынешний глава Белого дома не повторит ошибок предшественников.

We have an unprecedented opportunity to change the course of history on the Korean Peninsula, but the outcome is unknown. However, one thing is certain: the Trump administration will not repeat the mistakes of the past. Our eyes are wide open and a bad deal is not an option.