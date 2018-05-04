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Путин назначил Максимычева послом России в Кении
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    Путин назначил Максимычева послом России в Кении

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    Путин назначил Максимычева послом России в Кении

    Дзержинск, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Максимычева послом России в Кении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Назначить Максимычева Дмитрия Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби», — говорится в указе российского лидера.

    До своего назначения послом в Кении Максимычев был заместителем постпреда России при ООН и занимал пост замдиректора департамента международных организаций Министерства иностранных дел России.

    Автор: Катерина Михайлиди
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