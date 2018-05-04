Запутались в граммах и милиграммах: ОЗХО опровергла заявление своего главы об отравлении Скрипалей

Гаага, 4 мая. Организация по запрещению химического оружия признала, что не может установить точное количество химического вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.

Заявление об этом ОЗХО распространила уже после того, как глава организации Ахмет Узюмджю сообщил о том, что для отравления Скрипалей было использовано от 50 до 100 граммов нервного агента.

Москва уже подвергла сомнению данные, представленные Узюмджю. Так, Мария Захарова заметила, что такого количества "Новичка" хватило бы, чтобы отравить не только Скрипалей, но и жителей всех близлежащих кварталов в Солсбери.

Теперь в организации признаются, что эксперты не могут оценить или точно определить количество яда.

«Количество вероятно, следует охарактеризовать в миллиграммах», — заметил пресс-секретарь ОЗХО.

При этом, он подчеркнул, что анализ проб, собранный специалистами говорит о том, что использованное вещество имеет высокую чистоту, стойкость и устойчивость к изменениям погоды.