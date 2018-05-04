«Памяти павших будьте достойны»: на Пискаревском кладбище выразили благодарность воинам ВОВ. ФАН-ТВ

Ежегодная общегородская акция «Памяти павших будьте достойны» снова прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. Более 12 000 человек: школьники, курсанты, студенты и их педагоги, ветераны и тысячи жителей Петербурга возложили цветы к монументу «Матери-Родины». Торжественное шествие с выносом знамен городов воинской славы сопровождалось литературно-музыкальной композицией о жертвах блокады. Тысячи горожан выразили свою благодарность павшим воинам. Юные петербуржцы поделились с корреспондентом ФАН-ТВ своими впечатлениями.

«Во-первых, это культурное обогащение нашего класса и, вообще, чтобы потом рассказать другим одноклассникам об этой поездке, и также, чтобы почтить память тех, кто отдал жизни давным-давно ради нас всех, — говорит участник акции Денис Тюков, с ним солидарна Саша Кицай, — это очень важно! Чтобы узнать что-то новое. Также, чтобы почтить памятью всех солдат, которые отдали очень многое, чтобы наше небо сейчас было чистым и ничего не происходило».