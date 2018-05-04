Россия — Франция — 3:0. Россияне громят соперника на старте ЧМ

Москва, 4 мая. Стартовал первый матч чемпионата мира по хоккею для российской сборной. Соперником нашей команды стала сборная Франции. На данный момент прошло всего 12 минут, а российская команда уже ведет в счете.

Уже в первой половине первого периода россияне громят своих соперников на матче чемпионата мира по хоккею. Прошло всего 12 минут встречи между хоккейными сборными России и Франции, а счет на табло уже 3:0 в пользу российской команды. На восьмой минуте отличились Павел Бучневич и Кирилл Капризов. Третью шайбу в ворота французской команды забросил Евгений Дадонов.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.