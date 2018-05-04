ВСУ разместили в Донбассе два ракетных комплекса «Точка-У»
Луганск, 4 мая. Два ракетных комплекса «Точка-У» разместили украинские военные вблизи линии соприкосновения сторон в Новоайдарском районе. Об этом журналистам на брифинге заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Украина продолжает стягивать вооружение в Донбасс, и мы уже не раз говорили о подвозе в зону конфликта тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», – сообщил Филипоненко.
«По информации от местных жителей, в Новоайдарском районе между населенными пунктами Смоляниново и Муратово расположены два ракетных комплекса «Точка-У». Расстояние от населенного пункта Муратово до линии соприкосновения составляет 30 километров, при этом максимальная дальность стрельбы данного ракетного комплекса – 120 километров», – добавил он.
«В связи с этим обращаемся к наблюдателям СММ ОБСЕ и призываем не допустить размещение украинской стороной запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения, чтобы исключить прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей», – подчеркнул начальник управления Народной милиции ЛНР.