Позорище США: в Совфеде рассказали, как Россия ответит «дикарям» на снятие флага РФ с генконсульства

Министерство иностранных дел РФ выражает протест в связи с тем, что со здания генконсульства в Сиэтле был незаконно снят российский флаг. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Россия как собственник никакого согласия на вторжение в принадлежащие ей здания и снятие с них флагов не давала, — отметила дипломат. — Это сделали люди, которые ранее вошли на нашу территорию, выломав ворота и входные двери, устроили в чужих домах тотальный обыск, не имея на это тоже никакого права, и с тех пор просто хозяйничают там, как просто настоящие рейдеры».

Как отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, США уже давно не признают нормы международного права. По его мнению, не стоит надеяться, что власти Соединенных Штатов будут их выполнять.

«Власти США много говорят о международном праве, но выполнять его как не собирались, так и не собираются, — говорит сенатор. — Эти люди могут не только флаг снять со здания консульства, но и обстрелять ракетами территорию суверенного государства. Для них снять флаг — ничего не стоит, равно как и отобрать чужую собственность. Современные дикари! Дикари, которые вообразили себя руководителями вселенной. Никакие действия американцев не соответствуют нормам международного права. К примеру, вмешательство в дела других государств запрещено ООН. Тем не менее американцы любят бравировать, что они пытаются оказывать влияние на политику других стран».

По словам Климова, Россия должна ответить на такие действия Соединенных Штатов своевременно и жестко.

«Принцип взаимности никто не отменял. Но наше государство, применяя ответные меры, уверен, будет действовать в соответствии с международным правом. Мы ответим на недружественные действия США должным образом в нужный момент. Ничего другого в дипломатии быть не может — только принцип взаимности. Я считаю, что подобное поведение американцев — позорище Соединенных Штатов. Ответ от России обязательно должен последовать. Но отвечать надо мудро, своевременно и адекватно».

По словам Захаровой, такое грубое нарушение Вашингтоном своих же законов встречается впервые за всю историю отношений между Россией и Соединенными Штатами. Как отмечает официальный представитель МИД РФ, в США уже находятся шесть объектов, принадлежащих России, куда наших дипломатов попросту не пускают.

Также Захарова подчеркнула, что «серьезнейшие вопросы вызывает уже само произвольное лишение иммунитета объектов, многие десятилетия использовавшихся для дипломатических и консульских целей. Но даже в такой ситуации они остаются российской собственностью».

Ранее в Госдепе заявляли: здание резиденции российского генконсула в Сиэтле лишилось своего статуса, и флаг был снят именно по этой причине. Однако в МИД РФ попросили вернуть государственный символ обратно и подчеркнули, что «резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».