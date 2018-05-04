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Минобороны РФ объяснило, почему США оставили «Белые каски» без денег
Украина
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    Минобороны РФ объяснило, почему США оставили «Белые каски» без денег

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    Минобороны РФ объяснило, почему США оставили «Белые каски» без денег

    Москва, 4 мая. Власти США приостановили финансирование организации «Белые каски» после появления свидетельств о провокации в сирийской Думе. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    «Сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так все понятно. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США?» — отметил он.

    Конашенков также выразил недоумение в связи с тем, что США и их союзники, которые первыми заявили о «химатаке» и необходимости совершить «удар возмездия», отказались встречаться с жителями Думы, ставшими свидетелями провокационных действий «Белых касок». Сирийцы специально приехали в Гаагу, чтобы дать показания, однако эта информация не заинтересовала западную тройку.

    Напомним, что в апреле «Белые каски» сообщили о «химатаке» в сирийской Думе. Вместо доказательств организация опубликовала видеоролик, который, как впоследствии установило Минобороны РФ, был сфабрикован. Сообщение «касок» стало поводом для удара США, Франции и Великобритании по позициям сирийских войск.

    Автор: Антон Соколов
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