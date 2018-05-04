Росстат сообщил о темпах годовой инфляции в России

Москва, 4 мая. Росстат сообщил об ускорившихся темпах годовой инфляции в России. Так, в апреле этот показатель увеличился с 2,35% до 2,4%. В месячном выражении она ускорилась до 0,4% против 0,29% в марте.

Сообщили в ведомстве и о приросте потребительских цен в шести регионах РФ в апреле. Он составил 0,6% и более. В Чукотском автономном округе инфляция составила 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%. В Москве и Петербурге рост потребительских цен за месяц составил 0,5%.

Напомним, в середине апреля Минэкономразвития на фоне ослабления рубля повысило свои ожидания по показателю годовой инфляции в апреле до 2,3-2,6% с 2,1-2,2%, до этого МЭР прогнозировало, что инфляция в апреле в годовом выражении будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%.