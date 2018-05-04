ВСУ выпустили почти 500 снарядов по территории ЛНР

Луганск, 4 мая. За прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР почти 500 снарядов. Об этом журналистам на брифинге заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«За минувшую неделю украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия», — рассказал Филипоненко.

Киевские силовики подвергли обстрелу районы населенных пунктов Калиновка, Лозовое, Логвиново, Нижнее Лозовое, Санжаровка, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Пришиб, Калиново, Первомайск, Веселогоровка.

«Всего по территории республики было выпущено более 496 снарядов, мин и гранат», — уточнил полковник.

Напомним, что после смены формата с АТО на ООС ситуация на линии разграничения сторон резко обострилась. Вчера в результате ночного обстрела со стороны ВСУ погиб сотрудник народной милиции.