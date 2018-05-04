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Украина
«Военный дилетантизм»: украинский министр раскритиковал смену формата операции в Донбассе
Политика
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    «Военный дилетантизм»: украинский министр раскритиковал смену формата операции в Донбассе

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    «Военный дилетантизм»: украинский министр раскритиковал смену формата операции в Донбассе

    Киев, 4 мая. Политика Киева в отношении Донбасса свидетельствует о военном дилетантстве, считает замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

    Реинтеграцию Донбасса нужно было начинать еще 25 лет назад, считает Георгий Тука. Об этом он написал в микроблоге Twitter. Он обвинил власти Украины в дилетантстве. 

    «Тезис «сначала освободим, а потом займемся реинтеграцией Донбасса» свидетельствует о примитивном военном дилетантизме», — отметил чиновник.

    Напомним, что на Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса. Впоследствии президент Петр Порошенко подписал указ о смене формата на «Операцию объединенных силы» (ООС).

    Автор: Ирина Селезнева
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