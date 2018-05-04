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Кедми: Россия без проблем сможет ликвидировать американский флот в Средиземном море
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    Кедми: Россия без проблем сможет ликвидировать американский флот в Средиземном море

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    Кедми: Россия без проблем сможет ликвидировать американский флот в Средиземном море

    Москва, 4 мая. Военный эксперт, бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил, что Россия может без каких-либо проблем ликвидировать флот США в Средиземном море. Об этом он заявил в интервью изданию «БМ24».  

    По словам Кедми, Россия уже давно дала понять Штатам, что Сирия является стратегическим для РФ регионом с точки зрение геополитических планов страны. Эксперт отметил, что в последние годы влияние России в мире увеличивается, что вынуждает искать новые территории для размещения своих сил. И тут Сирия играет ключевую роль, так как дает РФ возможность использовать авиацию на Ближнем Востоке и флот в Средиземном море.

    Кедми подчеркнул, что Средиземное море занимает важную позицию с точки зрения тактических действий и обеспечения безопасности РФ. Также эта территория важна и с позиции противостояния США.

    Россия сможет использовать свои корабли и ВКС, которые смогут ликвидировать американский флот в Средиземном море до Италии и дальше. Такую позицию высказал эксперт. Кедми отметил, что Россия обезопасила себя и на Дальнем Востоке, и на Севере. Он резюмировал, что НАТО никак не сможет приблизиться к России, так как вся пограничная территория страны защищена.

    Автор: Дарья Смолина
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