Кедми: Россия без проблем сможет ликвидировать американский флот в Средиземном море

Москва, 4 мая. Военный эксперт, бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил, что Россия может без каких-либо проблем ликвидировать флот США в Средиземном море. Об этом он заявил в интервью изданию «БМ24».

По словам Кедми, Россия уже давно дала понять Штатам, что Сирия является стратегическим для РФ регионом с точки зрение геополитических планов страны. Эксперт отметил, что в последние годы влияние России в мире увеличивается, что вынуждает искать новые территории для размещения своих сил. И тут Сирия играет ключевую роль, так как дает РФ возможность использовать авиацию на Ближнем Востоке и флот в Средиземном море.

Кедми подчеркнул, что Средиземное море занимает важную позицию с точки зрения тактических действий и обеспечения безопасности РФ. Также эта территория важна и с позиции противостояния США.

Россия сможет использовать свои корабли и ВКС, которые смогут ликвидировать американский флот в Средиземном море до Италии и дальше. Такую позицию высказал эксперт. Кедми отметил, что Россия обезопасила себя и на Дальнем Востоке, и на Севере. Он резюмировал, что НАТО никак не сможет приблизиться к России, так как вся пограничная территория страны защищена.