В Кемерове устанавливают билборды с информацией о ходе дорожных работ

Кемерово, 4 мая. Билборды с информацией об этапах проведения ремонта дорог появились вблизи магистралей.

Как сообщает «Газета Кемерова», билборды установлены вблизи объектов ремонта. На них размещена информация о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Билборды установлены на Советском и Октябрьском проспектах, улице Тухачесвкого, бульваре Строителей и других улицах. Всего за строительный сезон появится около 100 информационный щитов.

На билбордах размещена информация об объемах ремонтных работ за текущий год и контакты официальных представителей проекта «Безопасные и качественные дороги».