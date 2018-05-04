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В Кемерове устанавливают билборды с информацией о ходе дорожных работ
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    В Кемерове устанавливают билборды с информацией о ходе дорожных работ

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    В Кемерове устанавливают билборды с информацией о ходе дорожных работ

    Кемерово, 4 мая. Билборды с информацией об этапах проведения ремонта дорог появились вблизи магистралей.

    Как сообщает «Газета Кемерова», билборды установлены вблизи объектов ремонта. На них размещена информация о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

    Билборды установлены на Советском и Октябрьском проспектах, улице Тухачесвкого, бульваре Строителей и других улицах. Всего за строительный сезон появится около 100 информационный щитов.

    На билбордах размещена информация об объемах ремонтных работ за текущий год и контакты официальных представителей проекта «Безопасные и качественные дороги». 

    «Сейчас установлено 29 объектов наружной рекламы, кроме того, информация транслируется на 5 светодиодных экрана», — сообщили в мэрии.

    Автор: Софья Куликова
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