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Пусть попробуют! Олейник посмеялся над идеей повесить на Крымском мосту плакат «Смерть России»
Украина
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    Пусть попробуют! Олейник посмеялся над идеей повесить на Крымском мосту плакат «Смерть России»

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    Пусть попробуют! Олейник посмеялся над идеей повесить на Крымском мосту плакат «Смерть России»

    Лидер запрещенной в РФ радикальной группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский заявил, что его соратники собираются устроить акцию на Крымском мосту, повесив там плакаты экстремистского содержания. «Пусть попробуют!» — не без иронии «приглашает» экстремистов экс-депутат Верховной рады Украины Николай Олейник.

    «Каждый сходит с ума по-своему, — отметил Олейник, характеризуя Федеральному агентству новостей «смелую идею» Коханивского. — Что там заявил лидер ОУН, это, конечно, его дело, но напомню, что Керченский, или Крымский мост является стратегическим объектом, который особо охраняется. Поэтому я даже теоретически не вижу технической возможности что-то такое там повесить. Тем более после объявления Коханивского, что он что-то напишет и повесит».

    Владимир Олейник, который, по его словам, хорошо знаком с охраной стратегических объектов, не сомневается, что Крымский мост хорошо охраняется и с моря, и с суши, и с воздуха.

    «Поэтому это все фантазии ОУН — им же надо каждый день делать вброс, что они такие храбрые, такие антироссийские. Ну, флаг в руки, пусть попробуют. Как говорится, обещать жениться — еще не значит жениться, это не одно и то же. Так что пусть пробуют. Откровенно говоря, думаю, у тех, кто занимается охраной этого объекта, уже все отработано, так что они уже ждут таких ребят. Так что эта «надпись» на мосту запомнится Коханивскому на долгие годы», — резюмировал Владимир Олейник.

    Экс-депутат Рады Владимир Олейник посмеялся над планами лидера ОУН Николая Коханивского вывесить на Крымском мосту антироссийский плакат

    О своем намерении «украсить» экстремистским лозунгом Крымский мост лидер ОУН Николай Коханивский рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «Очень может быть, на Крымском мосту появится какой-то плакат», — заявил радикал.

    По словам лидера ОУН, его сторонники намерены написать на баннере: «Крым — это Украина» или какие-либо лозунги экстремистского содержания, например, «Смерть России». Кроме того, Коханивский анонсировал антироссийские акции непосредственно в Крыму.

    Ранее «идеями» устроить теракт на Крымском мосту или воспрепятствовать движению по нему транспорта делился один из лидеров запрещенного в РФ экстремистского движения «Меджлис1 крымско-татарского народа» Ленур Ислямов.

    Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по результатам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом. Киев отказывается признать вхождение Крыма в состав России.

    Крымский мост, который соединил Крым с Краснодарским краем, начнет работать уже в мае 2018 года — по нему будет открыто автомобильное движение.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Петрова
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