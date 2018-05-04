«Тут есть на что посмотреть»: эксперт объяснил, почему Мадагаскар интересен для российских стройфирм

Москва, 4 мая. Мадагаскар все больше привлекает к себе внимание иностранных инвесторов. Российские строительные фирмы не стали исключением.

По словам старшего преподавателя кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александра Зданевича, строительный бизнес на Мадагаскаре выгоден тем, что он тесно связан с туризмом, а это сегодня одно из самых перспективных направлений в регионе. Туристическая привлекательность объясняется мягким климатом и богатой природой региона.

«Там одних только климатических зон можно набрать десяток, и этим активно пользуются европейские страны. Безусловно, здесь можно активно развиваться, тем более что есть на что посмотреть. От классического отдыха на берегу отеля до чего-то экстремального», — отметил он.

Зданевич подчеркнул, что во многом успешность бизнеса на Мадагаскаре зависит от того, о каких именно проектах идет речь: частных, государственных или частно-государственных. При это сферы взаимодействия могут быть самыми разными — от атомной энергетики до сельского хозяйства, пишет «ПолитЭксперт».