Сирия новости 4 мая 19.30: ВКС РФ и САА бьют по ИГ в Дамаске, жители Маарет ан-Нумана вышли на митинг против «Ан-Нусры»

Сирия, 4 мая. ВКС РФ и САА наносят удары по опорным пунктам ИГ1 в Дамаске, жители города Маарет ан-Нуман вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам», к северу от Даръа зафиксированы перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против ИГ в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ ведут бои с ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что в южных пригородах Дамаска продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». САА продвигается в регионе под прикрытием ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по опорным пунктам ИГ в районе Хаджар аль-Асвад.

Местный источник передает в Facebook (@msyaf.news), что в район Бейт Сахм прибыла российская военная полиция.

Провинция Хомс

Местный Telegram-канал (@Syrianow10) пишет, что вывод боевиков, согласившихся на условия Сирийской арабской армии (САА), из северных районов провинции Хомс начнется 7 мая. Напомним, несколько вооруженных формирований, базирующихся в окрестностях города Ар-Растан, заключили соглашение с правительством Сирии. В соответствии с договоренностями боевики покинут свои позиции и сдадут все имеющееся у них оружие сирийской армии, после чего смогут беспрепятственно уехать в провинции Идлиб и Алеппо. Ранее сообщалось, что члены группировки «Джейш ат-Таухид» начали передавать вооружение САА.

Провинция Даръа

В районе населенного пункта Талль Харра, расположенного к северу от административного центра провинции Даръа зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет местный источник в сети Telegram (@Syrianow10).

В западной части провинции продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и присягнувшей на верность «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». В эпицентре противостояния по-прежнему находится город Хит.

Провинция Идлиб

На трассе Даркуш – Джиср аш-Шугур сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате происшествия ранения получили двое боевиков.

Жители города Маарет ан-Нуман вышли на митинг против радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам». Об акции протеста пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@IdlibPlus) местный источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)