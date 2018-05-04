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КНДР готовится освободить троих американских заключенных
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    КНДР готовится освободить троих американских заключенных

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    КНДР готовится освободить троих американских заключенных

    Токио, 4 мая. Троих граждан США, находящихся в заключении в Северной Кореи, могут освободить уже в ближайшее время. По информации корейского агентства Yonhap News, Вашингтон и Пхеньян достигли договоренности об освобождении американцев.

    «Я располагаю информацией, что США и Северная Корея договорились об освобождении троих американцев корейского происхождения уже завтра (в субботу, 5 мая — прим. ФАН)», — приводит крупнейшее СМИ Кореи комментарий осведомленного источника.

    Отмечается, что освобождение произойдет в пункте Пханмунджом на границе между Южной и Северной Кореей.  

    Напомним, ранее стало известно, что трех американцев, обвиненных Северной Корее в шпионаже, перевели из исправительного лагеря в гостиницу в пригороде столицы КНДР.   

    Одним из самых известных американских заключенных в КНДР был студент Отто Уормбир. Он провел в северокорейской тюрьме больше года после того, как его обвинили в краже агитационного плаката из отеля, где проживал гражданин США. В Америку молодого человека в итоге вернули в бессознательном состоянии — спустя несколько дней Уормбир умер.

    Автор: Федор Веснин
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