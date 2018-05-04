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Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста в горах Сочи
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    Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста в горах Сочи

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    Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста в горах Сочи

    Сочи, 4 мая. Спасатели обнаружили тело туриста, погибшего в горах Сочи. Известно, что мужчина упал с обрыва 1 мая. Труп был найден в районе хребта Алек Кавказских гор. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что сегодня к поискам пропавшего туриста подключили вертолет и дополнительную группу спасателей. Они обнаружили тело погибшего мужчины в каньоне реки Ац.

    Мужчине было 39 лет. Он проживал в Сочи. В настоящее время тело транспортировали на базу ЮРПСО МЧС России бортом вертолета МИ-8 и передали следователям.

    Напомним, 1 мая погибший в составе туристической группы на спуске покатился по склону и упал в обрыв.

    Автор: Алексей Громов
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