Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста в горах Сочи

Сочи, 4 мая. Спасатели обнаружили тело туриста, погибшего в горах Сочи. Известно, что мужчина упал с обрыва 1 мая. Труп был найден в районе хребта Алек Кавказских гор. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

В ведомстве уточнили, что сегодня к поискам пропавшего туриста подключили вертолет и дополнительную группу спасателей. Они обнаружили тело погибшего мужчины в каньоне реки Ац.

Мужчине было 39 лет. Он проживал в Сочи. В настоящее время тело транспортировали на базу ЮРПСО МЧС России бортом вертолета МИ-8 и передали следователям.

Напомним, 1 мая погибший в составе туристической группы на спуске покатился по склону и упал в обрыв.