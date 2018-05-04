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В Кемеровской области продлили отопительный сезон
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    В Кемеровской области продлили отопительный сезон

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    В Кемеровской области продлили отопительный сезон
    Кемерово, 4 мая. В Кузбассе продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды.

    Как сообщает «Газета Кемерова», в ближайшие дни в Кемеровской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура опустится ниже нуля градусов. В связи с ухудшением погодных условий, службы Кемеровской области решили продлить отопительный сезон в регионе до тех пор, пока не установится теплая погода.

    О решении пока не отключать центральное отопление в регионе сообщил начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олег Бритвин в Facebook. Представитель заявил, что отопительный сезон продлен ориентировочно до 20 мая.

    Синоптики Кемерова подтвердили, что по предварительному прогнозу на май погода в Кузбассе продержится прохладной до начала лета.
     

    Автор: Софья Куликова
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