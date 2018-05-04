Власти ДНР обвинили Киев в срыве очередного обмена пленными в Донбассе

Донецк, 4 мая. Власти Украины ничего не сделали для подготовки очередного этапа обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

«Для проработки второго этапа обмена по принципу «всех на всех», как публично заявлял Петр Порошенко, Киевом не было сделано ничего. Более того, в феврале 2018 года украинская сторона выступила с абсолютно неприемлемым для республик предложением обмена по формуле «27 на 10», — пояснила Талакина.

Она также добавила, что на встречи контактной группы в Минске в начале апреля представители Киева заявили, что руководство Украины пока не сформулировало свою позицию относительно вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех». По ее словам, украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена пленными под разными предлогами.